Avez-vous déjà votre liste d'envie, avez-vous déjà paramétré dealabs pour recevoir des notifications des articles que vous rechercher ?Saviez-vous que vous pouvez bénéficier d'Amazon prime à 24.99€ par an en mettant juste que vous êtes étudiant .En parlant d'amazon je vous invite à prendre l'extension chrome/firefox Keepa pour suivre la fluctuation des prix savoir si vous faites une bonne affaire ou s'ils ont augmenté les prix juste avant la fameuse "promo"Cdiscount à volonté est souvent bradé à 9.99€ par an d'ailleurs j'en entends souvent du mal sa fait des années que je fait des achats, j'ai eu affaire à leurs services clients en trouvant leur numéro gratuit sur internet, zéro problème.Fnac je ne suis pas fan du système de bon d'achat qui te renferme sur leur site, leur seul bon plan quand tu es sur de ton article, c'est leurs promos des cartes cadeau 130€ pour 150€ / 50€ pour 60€.Pas hésitez à regarder sur les comparateurs de prix du type Idealo qui regarde même les prix en Europe.Pareil le système de cashback est super-intéressant sur des sites comme IgraalMes most wanted du black fridayL'un des trois fauteuils en Neuf/OcassionHerman Miller EmbodyHerman Miller AeronRH Logic 400Pensez à votre dos peut importe le prix.