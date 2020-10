Bonjour tout le monde. Etant l'heureux propriétaire d'une RTX 3080 depuis peu j'ai eu avec un code pour Watch dogs legion et 1 an d'abo au Geforcenow (5,49€ / mois normalement). Si cela intéresse quelqu'un je serais prêt à échanger soit contre de l'abo GPU soit contre des codes de jeux PC. Rien sur console. Bonne journée à tous !

posted the 10/26/2020 at 11:04 AM by monz666