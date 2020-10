La firme de Jeff Bezos lance l'accès anticipé pour son service de streaming de jeux vidéo Luna, uniquement disponible aux US pour les utilisateurs ayant fait une demande lors de l'annonce.Pour rappel, pour 5,99 dollars par mois (dans un premier temps, le tarif évoluera avec l'arrivée de la version finale et de la 4K), l'utilisateur pourra disposer d'un catalogue de 100 jeux (dont ceux d'Ubisoft via une chaîne dédiée nécessitant une abonnement supplémentaire ) sur Fire TV, Mac, PC et iOS/iPadOS (le client Android sera disponible plus tard).