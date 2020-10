Précédemment, j'avais interrogé la communauté de Gamekyo afin d'avoir des conseils concernant l'achat de composantes pour monter un PC.



Il me fallait une carte mère, un processeur + ventilo, une carte graphique, de la mémoire et un disque dur. On m'avait alors conseillé d'attendre que le mois de septembre vienne afin d'avoir de nouvelles réductions sur les cartes mère étant donné que de nouvelles versions devaient sortir...



Je repose donc la même question : "que me conseillez vous comme matos pour faire un pc qui couterait grand maximum 1000 euros" Mon but est de faire tourner les nouveaux jeux à venir en médium minimum, mais je m'en fou de la 4k 100000 FPS ect.



Merci d'avance