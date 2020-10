Pour ses 60 ans, SEGA fait des cadeaux aux joueurs sur Steam via sa campagne GO SEGA. Et parmi ces cadeaux, un prototype qui fait sensation : celui d'un Golden Axe en 2,5D !Si on se fie à la présentation du jeu sur Steam, Golden "Axed" (faisant référence au fait que le jeu a été coupé au montage) faisait partie d'un projet de reboots de franchises de SEGA (dont Streets of Rage, Altered Beast et Shinobi) que devait conduire Sega Studios Australia.Le projet réalisé en 2 semaines devait démontrer la faisabilité du jeu, mais le studio ayant fermé ses portes à la suite du remake de Castle of Illusion (2013), il a été abandonné en l'état.Même si le résumé parle également "d'un aperçu rare de ce qui se passe en coulisses dans le monde parfois tumultueux du développement de jeux vidéo", la vérité est moins réjouissante. Tim Dawson et Sanatana Mishra, les principaux créateurs de ce projet, découvrent en effet la sortie du prototype, qui leur rappelle de bien mauvais souvenirs. Réalisé dans des conditions de crunch en 2012 (14h par jour pendant 2 semaines), le prototype est par ailleurs soumis aux changements de cap de son producteur qui souhaiterait plutôt un Streets of Rage. Dawson rapporte qu'il n'a reçu aucun soutien de sa direction lors du développement de ce prototype, et s'étonne que SEGA affirme avoir contacté des anciens membres du studio pour actualiser le prototype et le rendre jouable... puisqu'à sa connaissance, aucun ancien du studio n'était au courant de ce projet.On s'était donc pris à rêver d'une belle histoire de prototype retrouvé dans un placard, sauf que non !Mais trêve de bavardages, et place au jeu !Il faudra récupérer le prototype sur Steam avant le 19/10 au soir, alors dépêchez-vous ! ... même si je ne doute pas que des malins récupèrent ce prototype pour le diffuser.La configuration minimale requise sur Steam mentionne une carte graphique Nvidia GTX 960 ou AMD R9 380, et de préférence GTX 2060. Ah oui, quand même ! Gourmande la démo ! Sauf que mon vieil ordi, avec sa carte GTX 650 minable, a fait tourner le jeu sans aucun problème. Curieux... Bon, après tout, ça marche, pourquoi se plaindre ?Et ça va aller vite, en fait. Montre en main, cette démo se finit en 5 minutes grand max. On cogne pas mal de soldats à coups d'épée, avec un coup faible, un coup fort, une attaque arrière, un saut... Le gameplay renvoie au Golden Axe original de 1989, c'est très basique et ça n'innove en rien, MAIS il s'agit d'un prototype réalisé en 2 semaines, il ne faut évidemment pas s'attendre à ce que Golden Axed révolutionne quoi que ce soit.Cela dit, on ne peut incarner que le barbare, et on ne cogne donc que 2 types d'ennemis : les soldats faibles, et les soldats un peu plus forts, et puis c'est tout. Death Adder ne fera que vous regarder trucider ses troufions, mais n'interviendra pas. Tant pis pour le combat final... On peut quand même profiter de cette courte démo à 2 joueurs, histoire d'aller encore plus vite !Alors qu'en retenir ? Très vite joué, le prototype n'est pas désagréable à l’œil, même si la direction artistique est discutable. Il faut dire qu'à cette époque, la licence Golden Axe est devenue très bof après un Beast Rider plus que médiocre sorti en 2008 sur PS360, mais on est loin de l'heroic fantasy de l'opus original, et encore plus loin de l'excellentissime Revenge of Death Adder (le chef d’œuvre de la série sorti en 1992 uniquement en arcade).Encore une fois, il ne s'agit que d'un prototype, mais à mon sens, il partait déjà dans la mauvaise direction. Rien ne dit cependant que le projet aurait conservé cette voie, s'il avait pu bénéficier d'une réelle validation. Mais le chemin pour arriver à Streets of Rage 4 a finalement commencé là : pour réinventer le beat them all / up (moi je dis "all"), la simple 2,5D ne suffit pas, il faut un gameplay qui se renouvèle, et une vraie direction artistique qui donne envie aux joueurs. Ce n'était pas le cas de ce Golden Axe, puisque son producteur n'avait apparemment pas une réelle vision sur ce qu'il souhaitait pour un reboot de la licence.Essayez-le, faites-vous votre opinion, honnêtement ce n'est pas non plus une perte de temps, mais malgré tout, on peut quand même remercier SEGA de nous avoir fait découvrir ce projet. Rien ne les y obligeait, ils s'exposent maintenant à une critique sans doute justifiée, mais le résultat est là.Quant à moi, je ne peux que conclure cet article en vous recommandant chaudement de découvrir The Revenge of Death Adder . Le jeu sera pour la première fois réédité sur la prochaine Astro City mini... ce qui veut dire que ce bijou n'a jamais été proposé légalement auparavant !