Hier, j'ai pus testé un peu la beta multi du prochain Cod en plus gratuit même sans ps + et je vous livre donc un petit avis vite fait.



Déjà, ya 4 map et les modes de jeux dispo sont élimination confirmé, Match à mort par équipe, domination plus un autre que j'ai pas fait. Les 4 maps sont de qualité moyenne je trouve, on est loin, très loin des maps géniales du premier Black Ops, graphiquement c'est pas ouf, pas moche mais pas beau non plus, même si la map à Las Vegas avec ses effets lumineux est sympa.



La map dans le désert est la plus nulle je trouve, elle est pas joli, ça spawn de partout tu comprend rien, et le level design est mal branlé, Moscou est à mon sens la meilleure map des 4 je trouve, même si on reste loin de la qualité d'un BO premier du nom.



Les armes, bah je trouve par exemple qu'elle sont mal équilibré, après c'est une bêta donc les correctif vont venir, mais bon. Un genre de fusil d'assaut est destructeur, pas pour rien que tout le monde ou presque le prennent d'ailleurs, quand à côté tu as des armes presque inneficace je trouve, notamment le Type 66 par exemple.



Le gameplay c'est la même chose, on dirait un clone de Black Ops dans des maps différentes, les séries d élimination sont les mêmes que le premier jeu, par contre un réel effort à été fait sur le son, ça petarade bien et les bruits des armes comme explosion sont plutôt bien foutu.



Les sensations de jeu sont bonne mais archi classique, en bref, on est vraiment en terrain (trop) connu. Je n'ai vu aucune nouveauté saisissante dans cette bêta, c'est exactement la même chose qu'il ya 10 ans, à savoir du Cod classique comme on en bouffe depuis des années...



Bref, voilà mon avis plutôt mitigé sur cette bêta, pas mauvaise mais pas folichone non plus, à voir maintenant le jeu complet mais en l'état, en tout cas le multi ne m'emballe pas plus que ça.