Lors de la présentation d'AMD de ses nouveaux processeurs, il a également profité pour teaser ses prochaines cartes graphiques RX 6000 series qui seront annoncées et présentées à la fin du mois.AMD promet du jeu 4K à plus de 60 i/s.D’après les données de TechPowerUp, cette RX 6000 (qui a de très forte chance d'être la RX 6900XT) se positionne entre la RTX 2080 Ti et la RTX 3080 en matière de performances et donc, en théorie, plus performante que la RTX 3070.Rendez-vous le 28 octobre pour en apprendre plus au sujet des RX 6000 series.