Bonjour à tous



Voila ma config définitive en mettant un point d'honneur sur la sobriété/silence/puissance





Alimentation pc

Seasonic Focus PX 750W Platine

132CHF 122€



Carte Mère

MSI MAG X570 Tomahawk WIFI

189CHF 175€



Boitier pc

Be quiet 700

145 CHF 134€



Ram

G.Skill Trident Z Neo 32GO

182CHF 169€



SSD 1

SSD Intel 660p Series 2to

127€ (Bon d'achat 95€ + code promo 25€)



SSD 2

Samsung 980 Pro - 1 To

209 CHF 193€ (SSD offert en bon d’achat)





CPU cooler



Noctua NH-D15 chromax.black, Ventirad CPU à Double Tour (140 mm, Noir)

99€



CPU AMD 5800x



449€ 449 CHF ? prix théorique





Carte Graphique

ASUS TUF Nvidia GeForce RTX3080 (10 Go, Gaming)

786 CHF 727€





Total



1553€ Sans le CPU

2002€ Avec le CPU



Revente de l'ancien PC 950€