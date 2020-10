L'un des plus grands guitaristes de l'histoire s'en est allé aujourd'hui à l'âge de 65 ans suite à un cancerJe pense que l'inventeur de la guitare électrique était à mille lieues de savoir ce que certains gars seraient capable de faire avec cette instrument !

Like

Who likes this ?

posted the 10/06/2020 at 08:40 PM by bigboss18