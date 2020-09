En dépit des déclarations d'Electronic Arts et Respawn qui annonçaient, notamment en juillet dernier, que Titanfall 3 n'était pour le moment pas d'actualité, il semblerait bel et bien que le studio ait commencé à travailler sur le nouvel opus de la franchise. L'information provient de plusieurs dataminers qui ont, de sources différentes, la même conclusion, selon laquelle certaines équipes de Respawn œuvrent actuellement sur un nouveau TitanFall.



Même si les tweets ont depuis été supprimés, à la demande de Respawn, nous savons grâce à Dexerto ce qu'ils contenaient, en partie. Ainsi, TheNeon_Beast a affirmé que « Titanfall 3 c'est pour de vrai », expliquant qu'il ne croyait pas aux coïncidences lorsque d'autres dataminers, également connus pour la véracité de leurs propos sur les fuites d'Apex Legends, avaient la même information, de sources différentes en avançant également que Titanfall 3 était « réel »



Il reste maintenant à savoir si le développement n'en est qu'à ses balbutiements, ou si le projet a été lancé depuis quelques mois. Dans tous les cas, si les informations obtenues par les dataminers sont exactes, nous devrions très prochainement en savoir un peu plus sur ce nouvel épisode, attendu par de nombreux amateurs de la licence Titanfall.



Wait and see comme on dit...