Salut tous le monde, Vendredi c'est la sortie de Star Wars : Squadrons est pour ceux qui vont le prendre les josticks Hotas, Hori Ace combats 7 sûrement le Thrusmaster sont compatible.(article Polygon en liens) Avec la compatibilité VR couplé au joystick ça va être épique, déjà Ace combats 7 en VR et le jostick c'était immersif gros dommage que c'était pas en full vr pour le coup, mais Star Wars Squadrons en full vivement. Et aussi qui va le prendre ici ? Et vous quel sera votre camps pour le multi ? Perso je serai du côté de l'empire. Un petit trailer pour la route. Dès souvenirs de Rogue Squadron trooooop loin. Bonne journée, bon jeux à tous le monde.

posted the 09/29/2020 at 11:40 AM by radek