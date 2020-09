Salutations,J'ai fini Drakengard sur PS2 (branché sur ma TV Sony Wega Trinitron 14 pouces) à 100% dans la souffrance totale l'année passée et je pense être prêt mentalement pour m'attaquer au troisième opus,je zappe le 2 qui semble ne pas apporter grand chose à l'univers.Et voici ma question à la communauté Gamekyo, dois-je aussi acheter le DLC "Prologues des soeurs" au prix de 29.99€ ?De ce que j'ai lu ici et là sur le web, je ne rate rien si je passe mon chemin, mais je voudrais quand même votre avis avant que ce contenu ne disparaisse du Playstation Store.Merci.--BONUS--Un extrait de l'OST ultra zarbi de Drakengard

posted the 09/27/2020 at 02:36 PM by cosmo777