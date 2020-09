en effet je pense que xbox a cree un environnement propice au rachat de studio/editeur et que sony ne pourra pas les suivre sur ce terrain pour plein de raison deja en sortant leur jeux partout (pc /xcloud/xbox) sauf sur play ,ils s'assurent de toucher un large public et de justifier l'investissement aupres de la maison mere que ne pourrait jamais toucher sony si ils continuent a faire du only ps5,

ms a un portefeuille assez large qui leur permet de multiple rachat sony n'a pas autant de fond a dispostion

enfin ya le gamepass qui encore une fois justifie ces rachat aupres de ms et permet de laisser une liberté creative au studio ,de les liberer dans une certaine mesure d'imperatifs temporel et de ventes qui sont autant d'argument pour séduire les studio ,la ou sony se doit de checker les ventes potentiel que pourrait engranger un studio ,vu que les benefices viendraient uniquement de ces ventes.



vous l'aurez compris MS risque bien de ne pas s’arrêter a racheter du studio et je ne pense pas que sony pourra suivre au meme rythme pour les raison que j'ai cité a moins d'au moins changé de position sur la sortie de ses titres only ps5 et meme la ils devront faire tres attention a ce qu'ils achètent.