Développeur : Media.VisionDate de sortie : 11 décembre 2014Genre : RPGPITCH :Après la grande guerre qui opposa les world dragons à Deus, un ancien dieu, les dragons disparaissent, laissant leurs âmes sous forme de cristaux.Des siècles plus tard, l'empire de Lombardie sous l'influence de l’église Sanguine, tente de s'emparer des cristaux contenant les âmes des dragons pour ressusciter Deus afin que la "catastrophe" lave la terre des impies.Alors que Yuma (le héro) est retenu dans une tour, servant de cobaye pour un savant de l'Empire, il est sauvé par la princesse du royaume d'Astoria car celui-ci détient en lui le pouvoir du dernier world dragon, le Shining Dragon.Shining Resonance Refrain nous livre un scénario plutôt moyen, sans surprise et peu intéressant.Un héro possédant le pouvoir de changer le monde mais effrayé d'utiliser ce pouvoir, va devoir apprendre à contrôler ce pouvoir avec l'aide de ses nouveaux amis pour empêcher la résurrection de Deus.Il n'y a pas des masses de dialogues pour l'histoire en elle même, c'est plutôt court et les évènements s'enchainent très vite.Les seuls passages que j'ai trouvé intéressants viennent des dissensions au sein des rangs ennemis.Pour ce qui est du développement des protagonistes, ceux-ci sont proposés ci et là sous forme de dialogues lors des passages en ville ou en campement mettant en scènes des moments concernant les récents évènements de la trame principale ou de vie de tous les jours.Par exemple, les protagonistes qui essayent de faire manger des carottes à un autre protagoniste qui à une aversion profonde pour les carottes ou pourquoi et comment elle en est arrivée à détester les carottes, de comment un protagoniste va gérer la liste de courses au marché pour sa première fois et moult autres niaiseries dans le genre...Certains de ces moments donnent bien évidement à des moments d'humour toujours les bienvenus, ainsi qu'un background aux protagonistes mais ne compensent pas le vide que propose la trame principale.GAMEPLAY :Le jeu propose d'entrée, deux modes : Normal et Refrain.Je vais pas expliquer le mode normal pour des raisons obvious mais le mode Refrain est donc le jeu avec 2 personnages supplémentaires. Personnages qui sont présents dans le mode normal mais non jouables.Refrain propose de pouvoir intégrer ces deux protagonistes dès votre arrivé en ville mais n'adapte pas le scénario en fonction de leur présence, ce qui donne donc lieu à certaines incohérence scénaristiques lors des dialogues.Concernant le gameplay en lui même, vous contrôler au choix l'un des 9 protagonistes possibles dans un groupe de 4 personnes. L'IA contrôlant les 3 héros actifs de votre groupe.Vous pourrez donner une ligne de conduite (défense, offense, soins) ou donner des ordres directs comme les soins.Il n'existe malheureusement pas de raccourcis pour passer d'un perso à l'autre sans passer par le menu.En combat, vous disposez de coups faibles pouvant s'utiliser en combo et d'un coup fort.Chaque action consomme la barre de stamina qui se remplie lorsque vous n'attaquez plus ou ne réalisez pas d'action particulière.Avec un bouton raccourcis et à l'aide d'un des quatre boutons principaux, vous pourrez réaliser une attaque spéciale qui consomme des mp.Ces attaques servent après un combo, afin que la barre de stamina remonte. Vous laissant alors recommencer un combo suivi d'une attaque spéciale et ainsi de suite.Les attaques spéciales sont nombreuses et peuvent être modifiés selon vous style de jeu.Les combats sont sans réelle finesse, les mobs ne requièrent pas de stratégie particulière et vous aurez rarement besoin de donner des ordres directs à vos coéquipiers.Les combats sont aussi parfois brouillons, du fait d'une caméra qui va coller le sol, laissant la végétation obstruer la vue, ou la caméra qui se colle aux mur, ne visant plus le personnage ou encore les magies qui nuisent à la visibilité du combat.Petit couac, logique mais peu pratique, les protagonistes inactifs ne gagnent pas d'xp. Même pas un pourcentage. C'est logique mais le jeu force un combat avec 2 protagonistes qui seront trop bas level si vous ne jouez pas avec eux. Vous forçant alors à grinder pour les mettre à niveau.Autre couac, les menus. trop de menus... surtout en combat. Lorsque vous voulez vous rendre des vies ou utiliser des objets. Pas de raccourcis.Le jeu propose "énormément" de quêtes annexes. Des quêtes répétables. Les PNJ vous demanderont encore et encore des finir les mêmes quêtes.Ex: Un gosse dont la quête est de tuer 5 chiens et qui vous redemandera encore cette quête mais avec 10 ou 15 chiens à tuer un jour suivant.Les quêtes sont pour la plupart du fedex ou mobhunt... rien de bien exaltant.Côté équipement, vous n'avez qu'une arme par perso.Un Harmonic. Instrument de musique créer par les dragons pour facilité le dialogue entre les elfes et les dragons...Oui, dans Shining Resonance Refrain, vos armes ne sont pas censés être des armes mais des instruments de musique pour communiquer avec les dragons...Alors, Les harmonics sont : Épée à 2 mains, katana, arc à flèches, gun,... instruments de... Lolilolaaahh! ces japonais...Sinon, pas d'armures ou autres. (Bien que le jeu propose des vêtements différents)Les armes montent en level, peuvent changer de TUNE. Fonction qui change ses attributs.Le jeu propose aussi un système d'affinité plutôt obscur, selon les traits de caractère des protagonistes. Affectant leurs actions en combat.Le jeu est divisé en chapitres dans lesquels on fait des va et vient incessants.Explications. Le jeu vous propose au début en sortant de la ville, 2 chemins. Gauche/droite.Donc un est le bon pour finir le chapitre et au chapitre suivant, vous devez prendre l'autre chemin. Au 3ème chapitre, il vous faudra reprendre le premier chemin et aller plus loin jusqu'au chapitre suivant afin de reprendre le chemin opposé cette-ci pour y aller plus loin et ainsi de suite. On se retrouve donc à refaire les mêmes lieux encore et encore afin de pouvoir aller toujours plus loin que le chapitre précédent.Sans compter les retours en ville car vous avez planifier un rendez-vous avec un de vos équipiers afin de poursuivre une romance. (Hétéro ou Guy Love)Et pour finir, la map. Le jeu est finalement plutôt court dans sa superficie. Long du fait des aller-retours très nombreux.La ville aussi est petite... en plus d'être vide et monotone. Les aller-retours seront là aussi très nombreux. Finir tous les dialogues et aller vous reposer enclenchera de nouvelles interactions visibles sur la map... rendant parfois une petite halte en ville plus longue que prévue. (et pas forcément intéressante ou utile)RÉALISATION :Alors, graphiquement c'est propre. Il s'agit d'une version HD du jeu sur PS3.Les décors sans êtres super beaux ou recherchés dans la DA, sont agréables.Les protagonistes sont plutôt stylés dans leur vêtements d'origine.Les animations sont passables... Un feeling rigide dans les déplacements.Pas de mise en scène. Les dialogues sont présentés avec un minimum d'animations.IA faible. Les alliés sont le plus souvent à la ramasse... Les healers vont privilégier un heal quand un perso est à 1750/2100 hp plutôt qu'une résurrection d'allié mort...Ce qui fait que lors des combats de boss plus ardu (le jeu est pas très dur), on aura tendance à passer par le menu pour utiliser des potions diverses manuellement.OST pas au niveau. Pas que les musiques soient mauvaise mais que pour un jeu ou les musiques sont "au cœur" du scénario, c'est trop soft.Le Skill BAND est une action qui permet de profiter de bonus pendant les combats, les héros jouent une musique au choix qui leur octroie divers bonus pendant toute la durée de la musique... Le problème étant qu'il s'agit de berceuses ou presque.En plein combat contre des boss... au cœur de l'action... des musiques qui ne soutiennent absolument pas l'action. Du coup, on (je) essaye d'y recourir le moins souvent possible.VO Jap réussie. Bon, là pas de surprise... C'est souvent le cas avec les voix Jap.Pas noté de chute de framerate. (Xbox One S)Chargements courts et une durée de vie en mode Refrain de +/- 55heures pour le 1000G.Pour les chasseurs de succès, 3 succès sont uniquement dispo en mode Refrain. Donc, si vous voulez éviter un second run, go Refrain.En résumé,Le jeu n'excelle ni dans sa narration, ni dans ses combats et ni même dans son OST.Sympathique mais dispensable.+ Graphiquement c'est propre+ VO- Scenario peu intéressant- OST faible- Combats bourrins et parfois brouillons- Quêtes annexes inintéressantes qui se répètent- Les va et vient entre les chapitres/10