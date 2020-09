Bonjour la compagnie !Comme certains le savent depuis quelque temps j'ai été "happé" par le monde du pc (et de la vr) ce qui a mis mes consoles au chomage.Ayant vendu ma CG et dans l'attente de ma nouvelle j'ai rallumé ma one x hier et là c'était le drameElle soufflait énormément (bien plus de bruit que ma ps4 fat) et surtout super chaude.Je constate d'ailleurs que même éteinte (en mode veille) elle est toujours super chaude. Il lui reste 2 mois de garantie.