Je viens de finir de regarder les 7 épisodes, et c'était globalement divertissant, malgré quelques problèmes d'écriture, de 3D pas toujours très glorieuse et d'animations un peu datées.



Mais j'ai trouvé que l'ambiance était là, on retrouve pas mal d'ennemis du jeu iconiques du jeu, comme le cyclope (à la 3D dégueulasse), le griffon, mention spécial au design super classe de la liche etc



Je pensais au début que c'était un mélange 3D/2D , mais en fait non c'est que de la 3D cell shading, un procédé de plus en plus utilisé j'ai l'impression, ca doit etre plus simple à programmer et à produire.

J'ai trouvé que l'ensemble était assez cohérent et joli à regarder, même si c'est figé/statique par moments.



Par contre la série ne raconte que la moitié de l'histoire du jeu en se concentrant que sur la traque du dragon alors que DD s'est quand même bien plus profond que ca. Surtout le dernier tiers du jeu qui donne encore plus envie j'ai trouvé et qui n'est même pas abordé ici. Et surtout on dirait une réécriture de l'histoire, avec pas mal de changements à la fin, je sais pas trop si ca indique une direction quelconque pour l'histoire de DD 2 si il existera un jour.



Je vois que capcom est quand même producteur de la série, donc ils ont supervisés la série et c'est globalement assez fidèle.



Bref c'est pas fou, mais ca a le mérite d'exister et d'être assez correct. Mais je me demande la pertinence de la série si derrière y'a pas DD 2 en jeu vidéo, ou si c'est juste un test pour connaitre la popularité de la série (et pas juste un très bon jeu à la bonne réputation avec des fans hardcore demandant une suite alors que ca sera un échec commercial cuisant -On doit être une poignée à vraiment connaitre la qualité du jeu)