Je n'ai pas vu un seul article sur cette sortie et pourtant... Le Rogue Like "Hades" en accès anticipé depuis presque 2 ans sur PC est enfin sorti en 1.0 et surtout il sort directement sur Switch ! Les developpeurs avaient parler d'une sortie d'abord sur PC puis sur Switch, il faut croire que le portage a pris moins de temps que prévu.



Très étonné que Nintendo ne l'ai pas mis dans leur direct (enfin je crois pas je l'ai pas encore regardé ^^). C'est sans doute le meilleur Rogue Like auquel j'ai joué (oui oui devant dead cell). C'est magnifique, le gameplay est super. Je compte plus les heures que j'ai passé sur l'accès anticipé sur PC. Vraiment un must-have que je vous conseille.