Selon un insider le prochain MH devrait s'appeler Monster Hunter Rise sur Switch, voici les infos principales sur le jeu:



-Patte artistique proche de Portable 3rd (style japonais donc), l'opus qui s'est le mieux vendu au Japon sur PSP



-Tourne sur RE Engine



-Les environnements seront moins denses que Monster Hunter World mais plus grands que les anciens Monster Hunter



-Certains monstres de MHW vont revenir dont le Tobi-Kadachi ainsi que d'autres venant des opus précédents comme la Nerscylla (araignée) et l'Arzuros (ours)



-Le monstre phare se nommerait Magaimagado, avec un design proche du Zinogre mais ressemblant plus à un démon japonais



-Nouvelle arme/compagnon: Le chien de chasse, un concept qui existait avant MHGen



-Un outil similaire à la Griffe/Grapin de MHW Iceborne mais plus développé



-Le jeu sort au Printemps 2021



Pour finir, Daniel Ahmad a retweet le Nintendo Direct en y précisant "rise early for this one", ce qui laisse supposer une certaine légitimité au leak:



https://twitter.com/ZhugeEX/status/1306483032652644352

Infos MH Rise sur Reddit - https://www.reddit.com/r/MonsterHunter/comments/iue0jb/new_monster_hunter_game_leak_spoiler/