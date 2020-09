Alors on apprend que Spiderman_Miles Morales - Ultimate edition aura en bonus,la version Remastered de Spiderman(PS4).On apprend aussi qu'ils sortira également sur PS4(tout comme Horizon II et Sackboy).et que ceux qui auront acheter les version PS4 auront l'upgrade PS5 gratuite.Ma question est: Et la version ps4 de Spiderman donnera t-elle accès à une Update gratuite PS5 (Spiderman remastered)? Ou le seul moyen de l'avoir c'est d'acheter l'ultimate edition de Spiderman_Miles Moralès?

posted the 09/17/2020 at 12:13 AM by bogsnake