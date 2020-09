Salut à tous,Je ne connais pas grand chose en TV alors je me tourne vers les experts du site pour avoir des avis.Je recherche un TV entre 43/50 pouce avec un budget de grand max 900 euros.J'ai vu ces deux tv:SAMSUNG TV QLED 4K QE50Q60T (2020) - 50 pouceshttps://www.krefel.be/fr/p/31002068-tv-qled-4k-qe50q60t-2020-50-poucesLG TV 4K 49NANO866NA (2020) - 49 pouceshttps://www.krefel.be/fr/p/31001997-tv-4k-49nano866na-2020-49-poucesComme j'ai dit plus haut, je n'y connais pas grand chose.J'aimerais avoir le mieux point de vue qualité/prix.Merci

posted the 09/16/2020 at 01:51 PM by archesstat