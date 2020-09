En effet, selon VideoCardz les specs de la RTX 3060 Ti (sous l'appellation GA104-200) auraient fuitées et elle pourrait disposer de 4864 Cuda Cores, de 152 Tensor Cores et de 38 RT Cores.Pour la mémoire, la RTX 3060 Ti pourrait disposer de 8 Go en GDDR6 avec un bus 256 bits à une vitesse de 14 Gbps pour une bande passante de 448 Go/sec.Les fréquences n'ont pas encore fuitées.Pourquoi VideoCardz l'appelle RTX 3060 Ti et non RTX 3060 ? Je ne sais pas. Peut-être à cause du nombre élevé en Cuda cores ?En tout cas, selon les rumeurs la RTX 3060 Ti pourrait débarquer pour le mois d'octobre, soit pendant le même mois que la présentation des Big Navi par AMD.Sachant que la RTX 3070 va coûter 519 euros, on peut aisément imaginer que cette RTX 3060 Ti pourrait coûter entre 350 et 400 euros.