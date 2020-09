Redécouvrez le bien-aimé style arcade en 2D, inspiré par la série de bandes dessinées et le film emblématiques, Scott Pilgrim vs. The World.



Incarnez vos personnages préférés : Scott Pilgrim, Ramona Flowers, Knives Chau, Stephen Stills, et bien d'autres encore. Améliorez votre niveau et apprenez de nouvelles capacités, déverrouillez des objets et des modes secrets, et invoquez de puissants alliés pour vaincre la League of Ramona's Evil Exes !



L'édition complète comprend le remastering de Scott Pilgrim vs. The World™ : The Game et ses DLC originaux : les Add-On Packs de Knives Chau et Wallace Wells. Le jeu sera disponible à la fin de l'année 2020.