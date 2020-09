Après la présentation en grande pompe des RTX 3000 series par Nvidia début septembre.AMD annonce qu'il présentera ses nouveau CPU (Zen 3) le 8 octobre 2020 et ses nouveaux GPU (Big Navi) le 28 octobre 2020.Ce que l'on sait déjà, c'est que les Radeon RX 6000 seront basées sur l'architecture RDNA 2 et qu'elles seront gravées en 7 nm (contre 8 nm pour les RTX 3000 series) et seront les premières cartes de la marque à proposer du RT.Pour rappel, la meilleure carte graphique grand public actuelle côté AMD est la Radeon RX 5700 XT dont les performances sont peu près comparables à une RTX 2070 Super.Les dernières rumeurs évoquées qu'un des modèles des RX 6000 pourrait proposer 80 CU et 17.5 Tflops.