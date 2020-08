Voilà, on est le 27 et depuis minuitest disponible au prix deLa(gratuite) comporte 3 donjons en solo ou le jeu entier (sans le post game) en multi (seulement online) avec quelqu'un qui a une cartouche.Cette version est elle aussi disponible dès maintenant.(Il vous faudra un abo Switch Online, ou Ps+ pour jouer en multi avec cette version Lite).

posted the 08/26/2020 at 10:28 PM by arquion