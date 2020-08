Je lis depuis pas mal d'années que BBC2 était une référence allant même jusqu'à avoir des rumeurs d'un ''Bad Company 3'' (démenties récemment) et j'avoue que ça m'a systématiquement énervé car non, définitivement non, Battlefield Bad company 2 n'a jamais été un bon Battlefield, ce jeu est d'abord et avant tout la volonté de Dice de consoliser ce qu'était BF2 pour attirer ce public, on se retrouvait de fait avec des mouvements très lents, une inertie déguelasse, des abus évidents (bonjour la G3 en anti-véhicule, plus puissante que les FA de l'assaut, coucou les balles magnum aussi) et un équilibrage douteux.



Et surtout des cartes infâmes complètement couloirs conçus pour des modes ruées que l'on a déguisé en conquête pour ce mode, rien à voir avec les cartes tactiques de BF2.



Je veux bien admettre que l'ambiance du jeu ait pu séduire mais le cœur du gameplay n'était réellement pas bon. Il n'y aurait objectivement rien à gagner à avoir à l'avenir un autre opus de cette série.