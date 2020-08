Bonjour, j'ai une question.Je stream des jeux PC, sur twitch, via OBS, et je voudrai essayer de streamer des jeux xbox360 ou switch etc, donc il me faudrait donc une carte d'aquisition. Ce serait occasionel (juste pour speedrun un jeu et le capturer). Donc pas besoin de qualité de fou.J'ai une question au niveau de l'input lag ? Comment ca se passe ? On en a forcement un peu ou pas ? Genre il ya 2 sorties differentes, une pour jouer et une pour encoder ? Vous avez un model de boitier pas cher a conseiller ?Moi j'ai trouvé çahttps://www.amazon.fr/LARNMERN-Capture-Diffusion-streaminpour-diffusions/dp/B08CGVSRQV/ref=sr_1_1_sspa?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=LARNMERN+Carte+de+Capture+Vid%C3%A9o&qid=1598168000&s=computers&sr=1-1-spons&psc=1&smid=A5SQJ4LQ3CE7V&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUFTNU4xRjBZMENOTEImZW5jcnlwdGVkSWQ9QTA2MDA2NDFQTllZSjRVTDYzQ1cmZW5jcnlwdGVkQWRJZD1BMTAzOTYxNDFMM1lXSDhSV00yMjEmd2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGYmYWN0aW9uPWNsaWNrUmVkaXJlY3QmZG9Ob3RMb2dDbGljaz10cnVlDans le doute je l'ai commandé je vous dirait mon avis. D'apres vous ca fait le taf ?Et sinon si vous avez un model pas cher a me conseiller Merci