Très bon article sur jeux actu, qui explique concrètement ce qu'on peut attendre du retour haptique de la ps5.

Et pour une fois j'ai envie de croire que ce sera pas un gadget. Je pense que les sensations risquent d'être assez incroyables (ressenti des surfaces, des effets comme l'electricité ou le chargement de la toile dans Spider-Man...), les gâchette adaptatives super idée aussi, avec enfin un frein plus dur qu'un accélérateur dans les simu de course et une gâchette qui se bloque si l'arme s'enraye (deathloop)

Que du bon à venir ! Lisez l'article ça donne envie, enfin des changements dans les contrôleurs de jeu.