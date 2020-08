Un fangame nommé désir

Une création originale de bout en bout

Un monde ouvert inspiré de Megaman ZX

Une composition sonore au poil

Une personnalisation des personnages du jeu très complète

Une rejouabilité généreuse en contenu

Alors que la licence Megaman et toutes ses inclinaisons ne se sont extirpés que très récemment de leur longue léthargie, la création des fangames par la communauté des fans n’a jamais connu de repos. Voici 12 ans qu’un développeur dénommé « JKB » s’est lancé dans un chantier de taille : créer un jeu Megaman X avec les mêmes ambitions que ceux des originaux. Ce projet, c’est « Megaman X Corrupted », un fangame qui a connu des difficultés dans son développement. Effectivement, JKB s’est confronté à quelques obstacles et a recréé le jeu de zéro en 2012. Mais l’homme n’en démord pas, il continue son œuvre alors que le temps passe. Développé avec le langage de programmation « Haxe » sous « OpenFL », Megaman X Corrupted attire de nos jours une communauté de passionnés. Aidé de programmeurs indépendants, le projet est toujours en développement.S’inspirant des trois premiers Megaman X sortis sur Super Nintendo, le jeu ne nie pas l’héritage des opus sur Playstation 1 & 2. Effectivement, si le jeu ressemble fortement aux jeux originaux sur SNES, JKB a extrait quelques éléments des opus susmentionnés. Graphiquement proche de la SNES, tout le pixel art a été fait main par l’équipe qui aide JKB. Cela inclut les ennemis, les personnages, les décors…etc. Pour se démarquer des épisodes sur Super Nintendo, les développeurs ont pris le soin de s’inspirer des sprites de X et Zero dans Megaman X4 et X5 ou de reprendre des personnages apparaissant pour la première fois dans X5. Il ne s’agit donc pas d’un simple Romhack comme on peut en voir de nos jours.Encore une fois, Megaman X Corrupted se démarque de ses ainés avec une map en monde ouvert où tous les niveaux sont connectés entre eux. Vous aurez le loisir de choisir votre Maverick en vous baladant seulement dans la map. C’est un semi-metroidvania où quelques obstacles barreront votre route mais ce ne sera pas le cœur du jeu. Si vous êtes perdus, une map est directement disponible dans les interfaces du jeu. Quand vous entrez dans l’antre d’un Maverick, l’itinéraire est relativement linéaire mais il se peut que vous pussiez prendre un chemin alternatif jusqu’au boss. Mais attention, gardez bien à l’esprit que vaincre des boss n’est pas sans conséquences. Quand vous massacrez bien gentiment les quatre premiers Mavericks, les autres ne se tournent pas les pouces, au contraire ! Ils feront tout pour vous rendre la vie dure avec le système de « Final Four Effect » : obscurité dans certains niveaux, amélioration en termes de puissance ou de vitesse pour certains ennemis ou boss, bonus de vie empoisonnés…etc. Notons aussi la présence de cinq modes de difficultés (du plus facile au plus difficile) : C, B, A, S et Sigma. Plus la difficulté augmente, plus les ennemis sont nombreux, les boss plus dangereux (move en plus).Voici un extrait qui accompagne ce pavé :Dans l’extrait que vous venez de voir, vous entendez l’une des compositions musicales de Dominic Ninmark, un fan de Megaman qui a déjà partagé quelques-uns de ses travaux dans sa chaîne Youtube (voir plus bas). Il a la dure tâche de créer toute la bande-son du jeu. Cependant, il a récemment convenu de composer des thèmes musicaux qui se rapprochent le plus possible de la puce sonore de la SNES. Ainsi, le monsieur s’est chargé de refaire toutes les musiques avec la même identité sonore, en voici un extrait :Megaman X Corrupted se déroule après X5, dans un univers alternatif. Vous aurez donc le choix de prendre entre X et Zero à l’instar des opus 32 bits. Selon votre réponse, le niveau d’introduction change :- Dans l’histoire de X, ce dernier intervient lors d’une attaque d’un vaisseau des Maverick Hunter. Il rencontre son rival, Strike, qu’il combattra tout au long du jeu.- Tandis que Zero se réveille sans explication dans un laboratoire souterrain.A un moment du jeu, vous aurez la possibilité de switcher entre X et Zero. Vous reconnaîtrez facilement les X et Zero des opus originaux qui font le sel de la licence. X et Zero apprennent toujours une compétence après avoir vaincu un Maverick. Les deux robots peuvent obtenir des armures dissimulées dans le jeu ou déblocables après certains événements. Cependant, X a la possibilité de mixer ses armures pareillement à X8. Pour pimenter un peu le tout, X et Zero peuvent gagner des niveaux grâce à de l’expérience obtenu sur les ennemis. Le gain de niveau permet de gagner des capacités par le biais d’un arbre de compétences. Pour finir, le jeu vous propose de conduire les « Ride Armor », des mecha apparus dès X3.Si vous pensez que le jeu s’arrête à la première partie, vous vous trompez totalement. Vous aurez accès au mode de difficulté S qui offre un challenge plus élevé. Tout au long du jeu, X pourra de vêtir de nouvelles armures et donc débloquer de nouvelles compétences. Vous ne serez pas seul car de nouveaux boss venant des Megaman X originaux viendront se fritter avec vous. Vous aurez aussi le loisir d’assister à de nouvelles fins selon vos choix dans le jeu.Pour discuter avec la communauté anglophone, je vous donne quelques liens :(Dominic Ninmark) : Ici (Toutes les images, vidéos de l’article viennent de ces liens)