Bas voilà pour environt 70 boules ta droit à une odroid C4 qui envoit du lourd avec l'émulateur saturn sous EmulElec



Après avoir constaté que je pouvait pousser la résolution x4 sans casiment aucune perte de fps ni de lag, j'ai vraiment pris mon pied surtout sur panzer dragoon et autre shoot em up , c'est un pied de rejouer a ses tueries avec une meilleur réso. Pour les rpg idem Enfin Lunar le remake du mega cd sur saturn en anglais putain c'est bon



Décidement ce mini pc odroid c'est vraiment le pied . Sous android tu pourras jouer sans aucun lag à la psp sous une reso x4



Pendant que d'autre souffre avec la pi 4. Certe beaucoup diront ya du monde derrière la pi4 que les drivers sont d'accés libre etc. Mais j'ai vu tourner la saturn sous la Pi4 et comment dire non merci ca ira.....







Bref pour une vingtaine euro en plus je vous conseille de passer directement Odroid N2 qui est un monstre