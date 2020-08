Ici on parle de jeux vidéo, mais si vous jouez alors vous lisez des shonen, j’en suis sûre.Dès lors, comme moi peut être vous vous intéressez à la puissance, à l’énergie. J’ai décidé de lister différents types d’énergies dans les mangas et de savoir comment on peut les appliquer dans la vraie. Oui je sais c'est très ambitieux mais depuis que je m'intéresse à la physique quantique , il y a quand même des choses intéressantes qui méritent d'être démocratisées en Occident.L’idée étant de voir les points communs et surtout de voir ce qu’on peut en tirer dans notre quotidien. Bah ouais ! On parlera de physique quantique, de reiki et de tout ce qui attrait aux fréquences vibratoires ainsi que toutes ces découvertes scientifiques invisible à l’œil afin de, pourquoi pas, devenir aussi un surhomme (ou une surfemme).Alors petite précision, j'ai décidé de spliter cet article en 2 parties dont une sera sur le blog gamekyo et l'autre sur le blog de MHA pour lequel on m'a demandé un article équivalent. Ca permet aussi de ne pas surcharger ce blog (parce qu'au total on parle de presque 3000 mots donc bon... je sais que vous êtes patient mais peut être que ce que je vous partage, ne vous intéressera pas dès le début).Allez on y va :Si vous êtes un fan de Dragon Ball, alors vous savez ce qu'est le ki. Enfin, en théorie, du moins. La franchise iconique a été créée il y a plus de 20 ans, mais les fans ont maintenu la série en vie pour les nouvelles générations. En 2015, Toei Animation et Akira Toriyama ont relancé la série pour un tout nouvel anime, et la popularité de Dragon Ball Super n'a fait que raviver l'intérêt pour les anime dans le monde entier.Il y a cependant beaucoup de choses à rattraper en ce qui concerne Dragon Ball. Il y a des centaines d'épisodes à regarder, à l'exception des films et des mangas. Même les fans les plus convaincus sont parfois confus ou ont besoin d'un rafraîchissement ! Qu'il s'agisse du Kaioshin ou du multivers de la franchise, les fans peuvent facilement se prendre la tête avec Dragon Ball.Il n'est donc pas surprenant que le ki soit difficile à cerner.Le mot est lancé dans la série, et il est toujours utilisé quand on parle de pouvoir. Dans Dragon Ball, le ki représente la force vitale de l'univers qui circule à travers tout. L'entité n'est rien d'autre que de l'énergie pure, et de nombreux personnages de Dragon Ball peuvent exploiter le ki de différentes manières.Au fond, Toriyama utilise le ki pour donner des power-ups à ses personnages, mais la masse d'énergie ne se limite pas à la simple force. Le ki est composé de différentes choses comme le courage et l'intellect. L'énergie ne représente qu'un tiers de la formule.En dehors de sa composition, le ki agit comme une force de vie interne que les combattants peuvent utiliser pour combattre avec un entraînement suffisant. Chaque personne varie en fonction de la quantité de ki qu'elle peut utiliser, mais certaines races sont prédisposées à manier l'énergie.C’est très abstrait, mais lors d’une séance de Reiki Usui, le praticien fera une imposition des mains sur la partie qui mérite un soin, exemple : Vous vous êtes brulé, et bien le praticien reiki usui va mettre sa main au niveau de la brulure. Tout simplement…Dit comme ça évidemment que ça parait douteux. Mais j’ai déjà vu des personnes qui tenait dans leur main une orange puis au moment de rouvrir celle-ci, laissait découvrir une orange complètement desséchée !Donc y’a quand même des trucs chelou qui se passent sur Terre mais parmi les praticiens en Reiki Usui, il doit aussi y avoir des charlatans.Voilà pour ce hors sujet qui, je l'espère fera plaisir, je sais qu'avec mon dernier article, les réactions étaient positives tant on n'a pas l'habitude de voire du manga par ici.Je vous remets le lien de l'article en question :Vous verrez que finalement je me suis un peu trompée depuis les nouveaux scans ^^’Pour ce qui de la suite où je parle de Naruto et de Hunter x Hunter, c’est ici