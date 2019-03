Concernant son background :

Manque d’amour

J’ai récemment écrit sur Izuku Midoriya sous un angle scénaristique.Je m’attèle aujourd’hui sur gamekyo au principal antagoniste de la série boku no hero academia , j’ai nommé Tenko Shimura ou Tomra Shigaraki.A la différence de Deku, je vais descendre Tenko Tomura et expliquer pourquoi c’est un méchant raté.Les grandes œuvres culturelles, que ce soit un film, une série ou un manga se mesure souvent à la force de leurs méchants.Et pour définir un méchant le scénariste a besoin de répondre à quelques questions auxquelles on va répondre ensemble, en guise de présentation- Quel est le background du méchant ?- Quel est son ambition, son objectif à long-terme - souvent le but de la campagne/scénario - ?- Qu'est-il prêt à faire/sacrifier pour attendre ce but ?- Peut-on nuancer l'alignement de ce personnage, ou est-il foncièrement mauvais ?Pour Rousseau, l’homme né naturellement bon mais c’est la société qui le pervertie, c’est en substance l’histoire de Tenko.Apparemment Tenko se serait retrouver dans la rue comme un misérable cherchant désespérément l’aide d’un héro ou au moins un minimum d’attention. Cette indifférence à son égard l’a poussé à détester les héros… Bon Tenko a maintenant presque 20 ans dans le manga, visiblement c’est quelqu’un de plus intelligent que la moyenne mais pas suffisamment pour faire un minimum de travail sur soi…Une introspection en toute honnêteté, c’est un travail à sa portée qui l’aurait naturellement conduit à la conclusion suivante : « ne pas faire de son cas une généralité »Surtout que dans l’illustration, Tenko est dans une ruelle sordide où personne ne passe si ce n’est des vilain comme All for One, qui d’ailleurs ne manquera pas de passer et lui dire bonjour puis de la prendre sous son aile.C’est ce qui caractérise grossièrement la plupart des méchant dans une œuvre artistique.Seulement dans boku no hero academia, cet aspect est tellement flagrant que ça en devient ridicule voire grotesque.C’est cette souffrance qui le poussera à répéter sa blessure plutôt que de la sublimer comme Izuku.Son ambition est maintenant la destruction de la société de héro mais plus particulièrement la mort du symbole de la paix, All Might.C’est une ficelle scénariste efficace et convenable, on ne va pas non plus demander l’impossible en étant constamment original.Enfin concernant les moyens de ses ambitions, il est suffisamment méchant pour blesser voire tuer des élèves de secondes. Ca va, il fait le job.On parlait de background où je mentionnais plutôt son histoire, parlons maintenant de son palmarès de méchant.Dark Vador a massacré des familles entières devant leurs enfants tout aussi innocent, maltraité ses subalterne, idem pour Soron du seigneur des anneaux mais qu’en est il de Tenko shimura ?Pas grand-chose.Mise à part glander dans un bar comme un ivrogne (mais sans consommer d’alcool) Tenko passe des coups de fil à son père de substitution, donne quelques ordres à des vilains moins stériles comme Dabi ou Himiko Toga … Il nourrit un projet ambitieux pour un méchant qui se respecte, c’est-à-dire tuer le plus puissant personnage de son monde mais finalement passe son temps à surveiller des lycéens comme un pervers en imperméable beige avec un sac de bonbon à la main. Pathétique…L’idée de foutre des mains partout est bonne. C’est original, on ne peut pas dire le contraire. Kohei Horikoshi expliquera d’ailleurs que c’est à chaque fois un challenge artistique étant donné la complexité de faire de la tridimensionnalité en dessin. Pour le coup, le mangaka se fait bien chier en choisissant la difficulté plutôt que la facilité.Mais est ce pour autant effrayant ? Non, au mieux c’est chelou ce qui donne un côté ridicule (on est très loin de l’effet recherché pour un vilain). Qui plus est, Tenko est maigre et vouté, rien d’impressionnant en somme.Ma petite idée est la suivante : s’il n’a pas de charisme et n’est pas effrayant, c’est à cause de son visage masqué par ses mains. De ce fait, son regard est absent et ne pas dessiner de des yeux c’est quand même se tirer une balle dans le pied lorsque l’on veut créer un méchant qui se respecte.Alors, des méchants effrayants qui reste muets ça marche, comme le requin dans les dents de la mer ou celui de sin city. Parfois il n’est même pas nécessaire d’être expressif par le regard comme Dark Vador qui lui se démarque surtout par sa lourde respiration est sa tenue noire guerrière.Seulement là on s’est vraiment raté, c’est qu’il est réellement flippant lors des rares occasion où on voit son regard de psychopathe. On frissonne… Malheureusement (encore), il sourit très souvent dans ces cas là ce qui lui donne plus un côté amusant que terrifiant (à l’inverse du joker qui fait flippé quand il rit, Tenko lui, a plus un air demeuré)Tomura ou All for One ?On connait la fascination de Kohei Horikoshi pour Star Wars ce qui nous laisse à penser que All for One est bien le principal antagoniste de la même manière que le seigneur Palpatine est bien le grand méchant de la guerre des étoiles.A la différence près que Dark Vador était bien plus impressionnant et parfois effrayant que Tenko Shimura et ses démangeaisons.