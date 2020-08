Voilà je viens de recevoir mon odroid c4, et j'aimerais pouvoir configurer EmuELEC dessus.



J'ai déjà graver EmuELEC sur une mini sd, et apparament par reseau je dois rajouter les bios, mais les emulateurs ? (Bref je suis un poil paumé)



Donc ci quelqu'un sait manier EmuELEC une petite aide ca serait sympa.



Ci quelqu'un veut se faire de l'argent de poche ci il peut me configurer et ajouter une liste de jeux jap pour ps one saturne et pc engine cd, plus d'autre emulateur avec les jeux de son choix Je paierais un prix convenu par paypal