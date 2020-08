Il semble que le Mass Effect Trilogy Remaster puisse être précommandé chez UK Retailer Game selon un nouveau post de Reddit.

Waymantis sur Reddit aurait été en mesure de précommander le jeu dans son magasin GAME local après que plusieurs rapports aient émergé au cours des derniers jours selon lesquels il était disponible sur leur système. Et, bien sûr, il a pu pré-commander un jeu avec N7 dans son titre. «DEP» signifie dépôt. L’URL de cette fiche sur le site Web officiel de GAME entraîne également une page d’erreur, ce qui suggère qu’elle n’est pas en ligne pour le moment.



Cela vient après qu’une image a été trouvée avec GAME faisant référence en interne à la trilogie comme «N7». Cette image donne également la date de sortie au 29 septembre, mais nous sommes moins confiants que ce soit le cas actuellement, la trilogie étant peut-être retardée.



Ceci est certainement intéressant et vous ne devriez pas prendre la date de sortie comme une garantie. Cependant, le fait que la même liste puisse être trouvée à la fois en ligne et en magasin suggère que nous aurons peut-être une annonce bientôt, peut-être à la Gamescom à la fin du mois.

Oyé_oyé fan de Mass Effect!une nouvelle rumeur sur la trilogie remasterisé,émerge depuis le site Reddit.Bon espérons que cette fois ce soit la bonne!