Pour fêter ses 20, le studio de Tim Schafer met à disposition sur Humble Bundle un bundle recouvrant la plupart des jeux développés comme édités par Double Fine.

D'une valeur d'environ 300 dollars, on peut acquérir la totalité des jeux proposé pour la modique somme de 8 euros. Mais pas que, car on y trouve aussi des documentaires suivant aussi bien les Game Jams internes au studio (" Amnesia Fortnight ") que le développement de Broken Age (" Double Fine Adventure ").



Voici la liste des jeux/documentaires qui composent le Bundle :



- Psychonauts

- Double Fine Adventure

- Amnesia Fortnight 2012

- Amnesia Fortnight 2014

- Amnesia Fortnight 2017

- Day of the Tentacle Remastered

- Broken Age

- Brütal Legend

- Psychonauts in the Rhombus of Ruin (VR)

- Massive Chalice

- Costume Quest

- RAD

- GNOG

- 140

- THOTH

- Mountain

- Everything

- Escape Goat 2

- Gang Beasts

- KIDS

- Full Throttle Remastered

- Grim Fandango Remastered

- Headlander



L'offre est disponible jusqu'au 12 août.



Je vous conseille fortement tous leurs jeux d'aventure de Grim Fandango à Full Throttle en passant par Day of The Tentacle même si personnellement j'en ai profité pour enfin faire Psychonauts en perspective de la suite en 2021.

Humble Bundle - https://www.humblebundle.com/games/double-fine-20th-anniversary-bundle