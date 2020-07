An information processing device for acquiring a plurality of reference images obtained by imaging an object that is to be reproduced, acquiring a plurality of converted images obtained by enlarging or shrinking each of the plurality of reference images, executing machine learning using a plurality of images to be learned, as teaching data, that include the plurality of converted images, and generating pre-learned data that is used for generating a reproduction image that represents the appearance of the object.





Dispositif de traitement d'informations pour acquérir une pluralité d'images de référence obtenues par imagerie d'un objet qui doit être reproduit, acquérir une pluralité d'images converties obtenues en agrandissant ou rétrécissant chacune de la pluralité d'images de référence, exécutant un deep learning en utilisant une pluralité d'images pour être appris, en tant que données d'enseignement, qui comprennent la pluralité d'images converties, et générer des données pré-apprises qui sont utilisées pour générer une image qui représente l'apparence de l'objet.

En effet, un nouveau brevet déposé par SIE s'attarde sur une techno similaire au DLSS (Deep learning) de Nvdia, une telle techno sur console serait fortement la bienvenue, elle pourrait booster la qualité d'une image sans avoir recours à plus de puissance mais seulement l'IA...Détails du brevet: