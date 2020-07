La page Steam de The Medium a été mise à jour et dévoile les configurations requises.Sans trop tarder, les voici :Système d'exploitation : Windows 10 en 64 bitsProcesseur : Intel Core i5-6600 ou AMD Ryzen 5 2500XCarte graphique : NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 Go) ou AMD Radeon R9 390X (4 Go)Mémoire vive : 8 Go de RAMDirectX : Version 11Espace disque dur : 30 Go d'espace libreSystème d'exploitation : Windows 10 en 64 bitsProcesseur : Intel Core i5-9600 ou AMD Ryzen 7 3700XCarte graphique : 1080p : NVIDA GeForce GTX 1660 Ti ou AMD Radeon RX Vega 56 / 4K : NVIDIA GeForce RTX 2070 ou Radeon RX 5700 XTMémoire vive : 16 Go de RAMDirectX : Version 12Espace disque dur : 30 Go d'espace libreNVIDIA GeForce RTX 2080 pour la 4K avec le ray-tracing activéPour rappel, The Medium est attendu en fin d'année 2020, sur PC et Xbox Series X.