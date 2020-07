Je les remercies d'avoir créer le Gamepass Ultimate PC toutes leurs exclus day one plus le live pour 12,99€/mois je me demande encore ce qui justifie l'achat de cette console.





Quand à la conf pratiquement zero gameplay beaucoup de jeux ossef pour ma part.



Halo qui découvre en 2020 le grapin...

Pas de gameplay de Hellblade 2

Pas de Gameplay de Forza





Point positif pour moi de la conf, zero gameplay mais la note d'attention donne envie.