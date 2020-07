Dans une interview avec la version polonaise de Business Insider, le PDG de Bloober Team, Piotr Babieno, a déclaré que son objectif était de faire de The Medium le jeu le plus populaire de la seconde moitié de 2020 avec l’aide de Platige.“La Xbox Series X a résolu de nombreux problèmes qui existaient dans la génération actuelle.” Dit l’équipe Bloober.En outre, le patron a également révélé les coûts de The Medium et Observer: System Redux. Le premier a déjà dépassé les 30 millions de zlotys polonais, ce qui signifie qu’il est d’environ 6,7 millions d’euros aux taux de change actuels! Ce dernier jeu sera moins cher que celui-ci: «seulement» 10 millions de zlotys, soit 2,24 millions d’euros