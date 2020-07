Ola

J’ai déja la one x et la switch

Mais y a deux trois jeux qui me font de l’œil en solo sur la ps4

J’ai trouvé une ps4 pro sur lbc avec 4 jeux dont un seul m’intéresse (god of war qui m’intéresse les autres sont red dead ghost recon et division 2) et une manette

Ca me parait pas mal (j’ai fais le tour difficile de trouver moins cher sans tomber sur une arnaque du style la je suis a outreau pour un petit proces de rien du tout fais un paiement international la vérité ca va passer)

Un avis ?