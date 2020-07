Le silence de KONAMI semble enfin expliqué, en effet, d’après une fuite du Microsoft Store le prochain PES serait en fait une mise à jour de PES 2020 vendue à 29,90€.Le descriptif révèle que les mêmes modes de jeu seront présents, à savoir :- Le Matchday- Le MyClub et la Ligue des Masters- L’ EuroAutre point important, KONAMI a perdu la licence pour deux clubs Italiens :- Le Milan AC- L’inter de MilanC’est tout, pour le moment. La licence a connue une belle éclaircie ces deux dernières années avec un gameplay aux petits oignons, mais sur les modes de jeu et le contenu on s’emmerde royalement.

posted the 07/12/2020 at 01:25 AM by walterwhite