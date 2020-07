Alors que tout le monde espérait obtenir le jeu à travers le gamepass suite aux nombreuses collaborations entre MS et CdProjeck, c'est le lead PR manager du studio lui même qui balaye d'un revers de main dans une conversation twitter toutes les rumeurs concernant l'arrivé du jeu dans le game pass.

posted the 07/10/2020 at 11:20 PM by kratoszeus