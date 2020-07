alors voila sur g2a je guette régulièrement les prix des cartes cadeau xbox pour m'en acheter et pouvoir preco la series X le moins cher possible ,la je viens de stack 250€ pour 204€ (la limitation est de 250€/mois sur le compte j'ai demandé au sav xbox)ca se passe icidonc j'ai acheter chez le vendeur hashtaggamer aucun soucis tout les codes ont marché direct 99% de retour positif pour 10 000 ventes.ps:vous aurez jamais moins cher sur g2a j'ai jamais vu le prix descendre en dessous de 39€ et apres ca ne fait que remonter et il faut attendre des semaines pour que ca retombe a ce prix