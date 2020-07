J'ai récemment revendu des jeux à la Fnac en échange de 38€ en avoir gaming. J'ai voulu les utiliser pour précommander un jeu sur leur site. Les avoirs apparaissent bien jusqu'avant la validation du paiement, mais des que je confirme, je me retrouve avec le message d'erreur suivant "Veuillez saisir un montant inférieur ou égal à votre montant disponible". Hors, que j'utilise 38, 10 ou 1€ le message revient. Je voulais savoir si c'était déjà arrivé à quelqu'un et comment il a réglé le problème ?

Like

Who likes this ?

posted the 07/01/2020 at 03:58 PM by e3ologue