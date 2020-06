Hello, nouveau top 10 tardif mais on me l'a déjà demandé celui là alors je m'y colle maintenant. Après avoir fait des niveaux d'eau/de feu/ de feu/ d'égout, de marécage etc... Voici un top 10 de mes niveaux urbain préféré dans les JV.Risque de spoil, attention quand même10)Shadow The Hedgehog- On ouvre ce top 10 avec un jeu sortit en 2005, à savoir le seul jeu Shadow qu'on ait eu malheureusement... C'est une ville en proie à une invasion alien, la ville est complètement sans dessus dessous, avec des cratères énorme et des rayons laser de partout. J'ai bien aimé ce niveau, notamment la musique assez rock, les motos et les voitures qu'on peut diriger, et l'ambiance assez Dark !9)Sonic Unleashed- Encore un Sonic, et pas n'importe lequel, celui où l'on se transforme en hérisson garou ! J'ai particulièrement aimé ce niveau, notamment la vitesse, l'ambiance à la italienne, avec des bars, restaurant, le soleil et la mer. Qu'on a pas trop le temps d'admirer tellement ça va vite !Uncharted 2 Among Thieves- Un niveau qui m'a marqué, aussi bien en terme d'ambiance (en pleine guerre civile) que par sa mise en scène spectaculaire ! Poursuivi par un camion blindé, pour ensuite être sur les toits se faire pilloner par un hélico, et que tout s'effondre autour de nous, ça c'était vraiment impressionnant !7)Super Mario Odyssey- Assez déroutant au début, je dois bien avouer que j'ai été particulièrement satisfait par ce niveau ! Très variés, avec une musique entraînante mais un peu répétitif, des épreuves diversifier comme la corde à sauter, le scooter, les ballades de toit en toit ect.. les humains c'est vrai que ça fait bizarre dans un Mario mais au final j'ai vraiment beaucoup aimé ce monde !6)Cod Modern Warfare 3- Notre belle capitale à la sixième place ! En pleine troisième Guerre Mondiale, on sera amené à défendre Paris contre l'invasion russe. Portant des masques à cause de gaz toxique dans la capitale, pour se finir en apothéose devant la Tour Eiffel avant que celle ci s'effondre avec une musique dramatique en fond sonore, je dois bien avouer que ça m'a fait un petit pincement au cœur !5)Ratchet et Clank A Crack in Time- Un niveau très joli en plus d'être marquant ! Avec les voitures volantes, les PNJ assez marrant, et surtout la découverte des Hoverboots et la course pour rattraper un vaisseau ennemis ! J'ai adoré ce niveau, clairement un des meilleurs du jeu ni plus ni moins !4)Tomb Raider 2- Un niveau que j'ai fais pas mal de fois tellement je l'adoré, et aussi que pour la première fois dans la série, on affronter des ennemis humains. Le bateau sera nécessaire pour visiter chaque endroit de la zone, car qui dit Venise dit entouré sceau forcément.3)Jak 2 Hors la Loi- Une immense ville comme terrain de jeu, où il s'y passera pas mal de choses, et où il y règne une véritable dictature sous le joug de l'impitoyable Baron Praxis et ou les Grenagarde y font régner la terreur sous leur autorité. J'ai bien aimé l'ambiance sombre qui se degage du lieu, et les parcourir en vaisseau était plaisant également ! Mais les nombreux aller retour étaient un peu chiant des fois !2)Resident Evil 2- En v'là un niveau qui m'a marqué ! Avant de se dérouler la majeure partie du temps dans un commissariat, le début commence en ville avec des rues envahies par les zombis et des voitures abandonnées un peu partout. Il y règne une ambiance cauchemardesque et apocalyptique ! Quelle entrée en matière !1)The Last of Us Part 2- Je suis en train de le faire actuellement et c'est la grosse claque ! La ville est magnifique, et l'ambiance y est saisissante. J'en dis pas plus mais elle est clairement dans le top 1 pour moi.Pas de vidéo non plus, je vous laisse la surprise de la découvertePS : Attention à ne pas confondre (level en ville et ville) voilà pourquoi Los Santos ou encore Rapture ne figure pas, tout simplement parce que c'est pas des niveaux. De toute façon, je ferai un top prochainement des meilleurs villes qu'on peut trouver dans les JV, et nul doute qu'elles y seront sûrementEt vous alors ? Des niveaux urbains qui ont marqué ?