Bonjour, aviez-vous déjà vu ou entendu parler du chien robot de Boston Dynamics dans l'une de leurs vidéos de présentation du projet en développement..

Et bien voici un gros Youtuber qui a pu s'acquérir et tester la version supposément finale et commerciale du l'engin, nommée "Spot".



Personnellement cette vidéo m'a donnée l'impression de pouvoir m'imaginer plus concrètement ce à quoi l'avenir va ressembler.. !







Unbox Therapy / Youtube - https://www.youtube.com/watch?v=nkcKdfL7G3A