bonsoir, Je me pose une question concernant le smart delivery Xbox et son équivalent sony. plein de jeux semblent profiter de cette offre mais je n'ai compris un truc. Faut-il avoir le jeu en DEMAT pour pouvoir profiter de l'offre ou le disque fonctionne aussi ? Ma question vient du fait que je ne compte pas prendre une nouvelle console à sa sortie, je compte donc prendre presque tous mes jeux sur gen actuelle. Merci pour tout élément de réponse !

posted the 06/25/2020 at 07:30 PM by kpax69