Moon Studios vient de communiquer le nombre de joueurs qui ont joués à Ori and the Will of the Wisps qui est sorti le 11 mars dernier sur PC et Xbox One.Et le jeu a rencontré un joli succès puisqu'il a réuni plus de deux millions de joueurs sur PC et console comme le montre l'infographie ci-dessous :On apprend également que seulement 423 000 joueurs sur ces deux millions ont terminé l'aventure dont 45 000 en mode difficile.Au total, ce sont donc 14,5 millions d'heures qui ont été passées sur Ori and the Will of the Wisps, avec en tout 240 millions de morts.Me concernant, les deux Ori ont été mes deux jeux préférés sur Xbox One.