c'est devenue un rituel a chaque mi-mois sa salve de jeux qui apparait oui ,mais aussi celle qui disparait voici la liste:



Metro Exodus



ACA NeoGeo Metal Slug X



Life Is Strange 2: Complete Season



Neon Chrome



Shadow Tactics: Blades of the Shogun



SteamWorld Dig 2



The Flame in the Flood



une prochaine salve de jeux sera sans doute annoncé la semaine prochaine ,a moins que MS joue le temps et temporise jusqu’à juillet pour annoncer le line up gamepass de juillet qui s'annonce top au vu de La présence de leur évent qu'on espère ne pas être fin juillet...