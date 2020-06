Petit échantillon de messages laissés par les joueurs



L’interface de la rédaction d’une lettre



Notre postier



Nous avons reçu une réponse



L’avantage c’est qu’il n’y a pas besoin de les plier



Un constat partagé par les joueurs



Le meilleur allié de nos sessions d’écriture



Les stickers et la décoration

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aussi surprenant que cela puisse paraitre,. Pour citer l’une des phrases d’accroche du développeur, il s’agit d’un « jeu d’écriture de belles lettres à de vraies personnes ». Plus concrètement, ce qu’on nous propose c’est d’apporter du soutien à l’écrit, aux joueurs qui vont venir exprimer leurs soucis et leurs peines. Réciproquement, nous pouvons nous aussi exprimer nos propres tourments pour obtenir du réconfort. Installé à notre bureau, toutes sortes de témoignages passeront sous nos yeux : chagrin d’amour, inquiétude de se lancer dans un nouveau défi professionnel, besoin d’aide pour faire face à la solitude, recherche d’idées pour changer de régime alimentaire, demande de conseils pour être plus productif, simples discussions sur ce qui nous passionne et anime au quotidien, etc.Lorsque nous recevons une lettre en réponse à un témoignage que nous avons déposé, celle-ci arrive par courrier, livré directement à notre fenêtre par un cerf-facteur. Ce même animal qui nous accueille d’ailleurs en début de jeu, et qui nous explique le fonctionnement deA noter que les lettres sont anonymes, pour protéger nos informations personnelles. Apparait seulement la première l’être du pseudo choisi au lancement du jeu, en guise de signature.Les échanges entre les joueurs se manifestent d’une 3ème manière. Un peu comme dans les salles de classe quand nous étions enfants, nous allons pouvoir envoyer et recevoir de petits avions en papier. Vous en verrez flotter de temps en temps dans votre chambre, à vous de les saisir en plein vol pour découvrir leur contenu. L’idée est que les utilisateurs depuissent de cette manière se transmettre de courts messages d’encouragement et de solidarité.Un jeu 100% en ligne qui repose sur la bienveillance de tous, on peut légitimement penser que c’est un pari risqué. Pour s’en rendre compte il suffit de lire 5 minutes le chat du moindre jeu en ligne, ou encore de jeter un coup d’œil aux débats quotidiens sur les réseaux sociaux… le moins qu’on puisse dire, c’est que la première chose qui en ressort est rarement de la bienveillance. Alors pourquoi ça marche sur? En une petite dizaine de jours d’utilisation, je n’ai croisé ni trolls ni une once de négativité. Au plus, uniquement de petites maladresses dans la façon de s’exprimer.Déjà, on ne va pas se mentir, il s’agit d’un jeu de niche avec une visibilité assez limitée. On peut imaginer que les joueurs qui sont là ont été séduits par le concept et qu’ils y adhèrent, a priori il y a peu de risques qu’ils fassent des vagues. Le nombre d’utilisateurs étant plutôt restreint, cela permet sans doute également une modération efficace. En plus de ça, le jeu est payant, on a là un obstacle pour le troll de base qui ne voudra pas passer à la caisse. Cependant, il serait réducteur d’arrêter notre analyse à ces éléments. Puisqu’en fait,, à savoir : créer un espace de soutien et de solidarité en ligne.Tout est fait pour instaurer un. Ça passe par tout ce qui va créer l’ambiance. L’aspect visuel pour commencer : notre petit personnage évolue dans une chambre cosy aux couleurs chaleureuses. Nous sommes à la maison, dans un endroit dans lequel on se sent bien et en sécurité. A cela on ajoute une radio qui diffuse de la musique, après tout, le sous-titre du jeu est. L’ost composée pars’inscrit dans la mouvanceet le. Vous avez peut-être déjà vu passer ce genre de playlists sur, souvent illustrées par une animation d’une jeune fille qui étudie à son bureau, et qui tourne en boucle 24h/24. Cette musique a pour caractéristiques d’être calme et apaisante, parfaite pour se concentrer sur des tâches répétitives comme les études, le travail, ou encore l’écriture comme c’est le cas ici. C’est de par son ost et son aspect visuel quenous fabrique un cocon de bien-être, et nous met dans des dispositions propices à l’écriture et à la bienveillance.Le choix du format de la lettre en tant que moyen de communication n’est pas non plus anodin. Ce n’est ni un tweet ni un email. C’est un format qui dispose de ses propres codes et propriétés. Avec la lettre on prend notre temps, on pèse chacun de nos mots, on tend naturellement à respecter un certain formalisme dans les formules de politesse, on adopte un certain ton.Autre point remarquable, c’est que, avec des objectifs à remplir ou des choses à gagner. Tout ce qu’on fait c’est pour les autres, et pour nous-même. Aucune donnée chiffrée, pas de course aux likes. Les seules récompenses qu’on peut obtenir sont en réalité là pour renforcer l’ambiance du jeu et ainsi assoir sa vocation d’être un lieu d’entraide et de bien-être, comme on l’a montré juste avant. D’une part, on peut obtenir des stickers de remerciement en provenance des personnes auxquelles nous avons apporté un soutien. Ces stickers se matérialisent en de petits objets décoratifs pour notre chambre, venant accentuer l’aspect cocooning et chaleureux de celle-ci. Dans le même esprit, nous débloquerons de nouveaux morceaux à écouter, au fil de nos passages journaliers.Comment abordersans parler de ce qu’il nous fait ressentir.. On y rencontre des problématiques qui nous touchent parce qu’elles nous parlent directement. A nous, à notre histoire personnelle, à ce que l’on vit et connait. Mais à d’autres moments, nous sommes confrontés à des situations plus éloignées de notre vécu et de ce que nous sommes. Se mettre dans la peau d’une femme quand on est un homme, d’un homosexuel quand on est hétéro, d’une personne qui vit à l’autre bout du monde. Ce sont de véritables expériences de compréhension et de reconnaissance d’autrui, qui vont nous rappeler que même si nous sommes tous différents, nous partageons tous les mêmes sentiments.Il ne faut pas non plus sous-estimer. Prendre le temps de mettre des mots sur des choses que l’on a sur le cœur, est déjà en soi une pratique thérapeutique. Et paradoxalement, il est parfois plus facile d’oser se confier à de parfaits inconnus, plutôt qu’à nos proches. Lorsqu’en plus nous recevons en réponse à cela, plusieurs marques de soutien en provenance de personnes ayant pris le temps de nous lire, de nous comprendre et de nous répondre, alors je dois vous avouer que la probabilité d’avoir une petite poussière dans l’œil, grimpe considérablement.Enfin, bien quepeut apporter du bien à ses utilisateurs, il ne se substitue pas à un accompagnement professionnel. Et c’est la raison pour laquelle, qu’un menu redirigeant vers divers organismes d’aide est mis à disposition, et qu’on peut signalerles comportements qui nous semblent « à risques ».