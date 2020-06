Bienvenue au Daily Star, votre maison pour toutes les dernières nouvelles et informations sur le DC FanDome, une convention virtuelle gratuite, mondiale, de 24 heures, qui aura lieu le 22 août à 19h. Dans les semaines à venir, nous proposerons également des articles exclusifs couvrant toutes les facettes du fandom DC, des jeux à la télévision, en passant par les films et, bien sûr, les bandes dessinées !

Le nouveau jeu Batman de Warner Bros Games Montréal pourrait enfin être se montrer en août prochain, lors d'un évènement numérique dédié à tout l'univers DC Comics. Rocksteady Studios pourrait également présenter sa nouvelle création.- DC WatchVerse : Prenez place, rejoignez nos spectateurs virtuels et devenez complètement absorbé par les contenus incontournables venus du monde entier. Des panels exclusifs aux visionnages de scènes inédites, en présence des acteurs, créateurs et équipes derrière les DC films, TV, Home Entertainment et Games.- DC YouVerse: Aventurez-vous dans ce monde, où VOUS êtes la star, pour découvrir les plus incroyables cosplay, fan-arts et contenus générés par les fans, à travers le monde entier, y compris, peut-être, le vôtre.DC KidsVerse: besoin d'un moyen de divertir vos enfants pendant des heures? Nous avons la solution avec un monde dédié auquel vous pouvez accéder directement sur www.DCKidsFanDome.com Cette zone propose une large gamme d'activités familiales pour nos jeunes fans.- DC InsiderVerse : Ce monde basé sur la créativité contient une vidéo centrale mettant en vedette le légendaire artiste, Jim Lee, également CCO et Éditeur de DC, Walter Hamada, Président de la production cinématographique DC et Greg Berlanti, producteur exécutif et créateur du DC TV Arrowverse, qui accueillera les fans avec une introduction au DC Multiverse. Entrez dans les coulisses avec les maîtres artisans qui donnent vie à DC sous toutes ses formes, des comics aux jeux vidéo, en passant par la télévision, les films, les parcs à thème, les produits dérivés, etc.- DC FunVerse : Prenez en main votre expérience DC FanDome et trouvez des éléments fun et partageables ; découvrez notre liseuse digitale de comics; les kits d'armure dorée WW84 et Batmobile DIY ; des cadeaux numériques et un magasin rempli de produits dérivés, y compris des exclusivités en édition limitée.- DC Games : ?